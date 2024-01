Calcio a 5: Sporting Sala Consilina espugna Verona

Un risultato che non rispecchia le emozioni viste in campo tra Sporting Futsal Sala Consilina e Olimpia Verona. In Veneto finisce 0-1 per la squadra di mister Fabio Oliva, che raccoglie i tre punti a discapito dei gialloblù diLuca Castagna, sempre più fanalino di coda del campionato. Ben 5 pali nel match valido per la diciottesima giornata di Serie A New Energy, con i salesi che portano a casa punti fondamentale nella rincorsa ai Playoff Scudetto.

La gara

I draghi si presentano a Verona senza capitan Brunelli assente per squalifica e Volonnino ancora out. La fascia di capitano torna sul braccio di Carducci. La prima grande occasione è per i padroni di casa, con il nuovo acquisto Claro che centra il palo.

La reazione del Sala è affidata ad un ispirato Thorp che prima serve a Salas una ghiotta palla gol su cui compie un miracolo il portiere avversario, poi è lui stesso a rendersi pericoloso con una gran giocata che non trova fortuna. Lo Sporting spinge, ci prova senza successo anche Grasso e a pochi minuti dal termine della prima frazione Stigliano centra il palo. Nel finale di tempo occasione anche per il Verona con Ugas ma Fiuza vola e salva il risultato.

Ripresa

In apertura di ripresa arriva il terzo palo della gara, il secondo per il Verona con tiro di Portuga deviato sul legno da Fiuza. Dopo un nuovo brivido in avvio, il Sala si lancia alla ricerca del vantaggio con Stigliano in gran giornata che prima impegna Mazzoni con un gran tiro, poi centra la traversa e infine riesce a metà ripresa a trovare il gol del vantaggio per il Sala, su assist del solito Thorp.

I draghi sono avanti e dopo pochi minuti sfiorano il raddoppio ancora con Thorp, ma è sempre il palo a dire no al numero 8 gialloverde. Fiuza si oppone a Ugas e da questo momento l’estremo difensore gialloverde inizierà una serie di parate decisive. Mister Castagna schiera anche il portiere di movimento ma non basta, finisce 0-1.

Una vittoria che poteva essere più larga, così come è da sottolineare la prestazione di un Verona mai domo. Tre punti di grande importanza per le ambizioni del club caro ai presidenti Detta, che può continuare a sognare un posto tra le magnifiche 8 del campionato al suo primo anno in Serie A.