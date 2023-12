Cade in montagna a Sant’Arsenio: 68enne trasferito in elisoccorso a Salerno

Paura per un uomo di 68 anni di San Pietro al Tanagro il quale mentre era in montagna a Sant’Arsenio, in località Pozzi, è scivolato battendo rovinosamente la testa. Sul posto immediato l’arrivo del 118 che hanno prestato le prime cure al malcapitato. I sanitari, hanno poi richiesto, l’intervento dell’elisoccorso per trasferire il ferito all’ospedale di Salerno.

La dinamica

La zona impervia in cui è accaduto l’incidente ha reso particolarmente difficili le operazioni di soccorso. Il soccorso alpino e speleologico della Campania è stato attivato nel pomeriggio. La richiesta di soccorso è giunta dalla C.O.118 di Vallo della Lucania, direttamente all’elisoccorso 118 Salerno.

I soccorsi

Il soccorso alpino e speleologico della Campania è stato quindi pre allertato ma l’intervento è stato risolto dall’elisoccorso 118 che dopo essere giunto in zona, ha sbarcato al verricello l’equipe sanitaria composta da medico – infermiere – elisoccorritore i quali prima del trasferimento hanno valutato di concerto con i sanitari intervenuti, il quadro clinico e trasferito il 68enne.