Battipaglia: una panchina azzurra per un abbraccio di solidarietà ai malati affetti da Sindrome di Sjögren Primaria Sistemica

L’iniziativa, che porta la firma dell’associazione A.N.I.Ma.S.S. ODV- ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA MALATI SINDROME di SJOGREN e del Comune di Battipaglia, sarà presentata sabato mattina alle ore 11.00 nella Villa Comunale di Belvedere.

Ecco cos’è la sindrome di Sjogren

La sindrome di Sjogren è una malattia molto rara che colpisce soprattutto le donne. Ed è ancora poco conosciuta. Chi ne è affetto sviluppa una malattia autoimmune in cui il sistema di difesa dell’organismo riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi come, ad esempio, le ghiandole lacrimali e salivari, e le aggredisce provocando infiammazione.

La finalità

Per sensibilizzare i cittadini l’associazione ha proposto ai sindaci l’introduzione di una panchina azzurra accompagnata da una targa.

L’inaugurazione della panchina azzurra, sarà la terza in tutta Italia, avverrà sabato alle ore 11 all’interno della Villa Comunale di via Belvedere.