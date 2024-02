Battipaglia, fermati durante una lite: espulsi due stranieri irregolari

Nell’ambito della quotidiana attività della Polizia di Stato diretta a garantire la sicurezza dei cittadini sia attraverso il contrasto all’immigrazione clandestina sia sotto l’aspetto dell’accoglienza ai soggetti aventi diritto, i poliziotti del Commissariato di Battipaglia hanno fermato e controllato due cittadini marocchini – in lite tra loro – entrambi irregolari.

I due già con precedenti penali

Portati all’ufficio immigrazione per i dovuti accertamenti, sono stati espulsi e accompagnati nella giornata di ieri al Cpr di Bari.

Il primo, cittadino marocchino di 59 anni, era già stato condannato e recluso in carcere per violenza sessuale, spaccio di stupefacenti, rapina, furto, lesioni aggravate, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

L’altro, sempre di nazionalità marocchina, di 39 anni, è stato già condannato per porto abusivo di armi, maltrattamenti in famiglia e immigrazione clandestina ed era irregolare dal 2016.

Il provvedimento

Le procedure di identificazione consolare sono state già perfezionate per cui non appena il Giudice di Pace convaliderà i provvedimenti, saranno riaccompagnati da personale della polizia di stato adibito alle scorte internazionali presso il loro Paese di origine con volo diretto per Casablanca.