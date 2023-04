Appuntamenti della settimana Santa, i fedeli di Agropoli in cammino verso la Pasqua | VIDEO

Venerdì 31 marzo i fedeli della parrocchia dei SS Pietro e Paolo di Agropoli, guidati dal parroco Don Carlo Pisani, hanno raggiunto il santuario francescano di Matedomini per prendere parte alla Santa Messa e alla via crucis che segnano la fine del tempo quaresimale per dare inizio, nei giorni a seguire, alle iniziative e le celebrazioni della settimana santa.

Gli appuntamenti

Domenica, nel borgo antico di Agropoli la commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme con la tradizionale benedizione delle palme, ma il calendario per la settimana santa è denso di appuntamenti e opportunità di incontro.

L’intervista a Don Carlo Pisani

Don Carlo Pisani illustra il programma degli eventi parrocchiali e ci parla del cammino che conduce alla Santa Pasqua.