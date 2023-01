Approdo le Gatte, via libera ai lavori di riqualificazione. C’è il bando di gara

L’approdo le Gatte, a Santa Maria di Castellabate, pronto a rifarsi il look. Il comune di Benvenuti al Sud, infatti, ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e ammodernamento di un’area dal grande valore storico-culturale del centro cilentano.

I lavori in programma

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di valorizzare ancor di più questo antico approdo. Si punta a promuovere la conoscenza della sua storia soprattutto alle nuove generazioni e ai tanti turisti che ogni anno scelgono Castellabate come meta delle loro vacanze.

Le parole degli amministratori

Questi lavori conferiranno una luce nuova a questo antico approdo permettendo a tanti di conoscere la sua storia e le sue origini, nonché il suo valore storico ed economico per il territorio intero. Grazie al suo acquisto Castellabate si è affacciata al commercio, ha puntato allo sviluppo socioeconomico: oggi, grazie a questi lavori di ammodernamento e riqualificazione continueremo ad attribuire a questo sito il valore che merita nelle attività di promozione turistica sempre più improntate sulla storia di Castellabate Marco Rizzo, sindaco di Castellabate

L’intenzione di avviare questi interventi di riqualificazione di questo antico approdo rientrano nell’obiettivo principale di promuovere sempre di più Castellabate come meta turistica di valore su mercati nazionali ed internazionali Nicoletta Guariglia, assessore

L’approdo le Gatte

L’antico approdo le Gatte diventò il punto di riferimento per il commercio via mare e per lo sviluppo socio-economico dell’intero comprensorio. Ancora oggi ha grande attrattiva turistica per tanti visitatori che rimangono affascinati dai suoi incantevoli scorci.