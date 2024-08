Ancora un incendio nel Cilento: fiamme a Castelnuovo Cilento

Non c’è tregua per il Cilento che da giorni continua a bruciare. Un nuovo incendio si è verificato questa mattina, intorno alle ore 11:20, a Castelnuovo Cilento, in località Tempa del Mal Consiglio, sulla strada provinciale Salicuneta.

A lanciare l’allarme la Protezione Civile, che in questi giorni è impegnata con operazioni di monitoraggio sul territorio. Le fiamme hanno preso piede rapidamente e lambito le abitazioni.

Gli interventi

Dal punto si è alzata un’alta colonna di fumo, che il forte vento spinge verso il centro di Velina, rendendo l’aria irrespirabile. In azione diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania per le operazioni di spegnimento che sono ancora in corso. Intanto nel pomeriggio di ieri, un altro rogo si è sviluppato sul Monte Stella.

Intervenuto anche un elicottero

Un incendio complesso, durato ore, che ha richiesto l’intervento di un elicottero a sostegno delle squadre da terra e che ha ripreso il suo intervento anche questa mattina con le prime luci del giorno.