Eboli, blitz dei Vigili Urbani: raffica di sanzioni e ispezioni

Questa mattina davanti all’ingresso principale di Palazzo di Città, in via Matteo Ripa, ad Eboli, i caschi bianchi hanno multato un carro funebre parcheggiato in area riservata.

Il provvedimento

All’interno, nel vano dedicato, anche una bara di rovere chiaro. L’operatore dell’onoranze funebre era impegnato nel disbrigo di alcune pratiche quando i caschi bianchi hanno elevato la contravvenzione. La sosta del carro funebre in area riservata non è passata inosservata a quanti si trovavano in quel momento in via Ripa. E non è passata inosservata nemmeno la presenza di una bara nel vano posteriore dell’auto. Le operazioni dei vigili urbani sono avvenute alla presenza di consiglieri comunali e funzionari.

Blitz nel centro storico

Un nuovo blitz nel centro storico effettuato dai vigili urbani della locale stazione ha portato a segno un importante risultato. Rifiuti solidi urbani e raffica di sanzioni agli incivili che continuano a stoccare agli angoli delle strade e nelle piazzette rifiuti di ogni genere.

15 verbali elevati da 200 euro ciascuno e raffica di controlli per debellare un fenomeno che ormai ha messo in ginocchio anche il centro antico.Le proteste dei residenti e gli interventi degli organi di controllo vanno nella direzione di ripristinare decoro e sicurezza nel borgo antico.