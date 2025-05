Eboli, tentano furto in un’edicola: ladri messi in fuga dall’antifurto

È successo ancora e questa volta i ladri hanno preso di mira l’edicola di via Matteo Ripa ad Eboli, esercizio commerciale posto nelle immediate vicinanze delle Poste centrali e di Palazzo di Città.

La dinamica

In zona centralissima e trafficata i balordi non si sono scoraggiati e sono entrati in azione usando arnesi da scasso per manomettere la saracinesca del locale. Non appena hanno tentato di scardinare l’ingresso l’antifurto entrato in azione li ha messi in fuga. I due, uno dei quali a quanto pare indossava una tuta nera con cappuccio, si sono dati alla fuga tra il centro storico e le stradine laterali.

Gli interventi

Sul posto sono giunti i vigilantes di una società privata e i carabinieri della locale compagnia. Le forze dell’ordine indagano per risalire ai responsabili. La notizia ha subito fatto il giro della città e ha indignato quanti da tempo chiedono il potenziamento dei controlli e l’attivazione del sistema di videosorveglianza anche come deterrente alle illegalità.