Gioi, tutto pronto per il “maggio letterario”: ecco il programma

Nel Comune di Gioi è tutto pronto per il “maggio letterario”, a partire dal 10 maggio saranno sei gli appuntamenti in programma che coinvolgeranno i cittadini per tutto il mese.

Un mese all’insegna della cultura

Sarà un un mese all’insegna della cultura e della lettura. “Il maggio letterario – spiegano dal Comune – unisce persone con passioni e curiosità diverse. Vi proponiamo un calendario di incontri ricco di vari generi letterari in cui affronteremo diversi temi con l’obiettivo di offrire l’opportunità di scoprire nuovi autori e vivere la letteratura in modo coinvolgente. Ogni incontro sarà un momento di ascolto diretto delle voci degli autori, ma anche un’occasione preziosa per il dialogo e lo scambio di idee tra il pubblico. Il “Maggio Letterario” é aperto a tutta la comunità di Gioi e a chiunque desideri avvicinarsi al mondo dei libri perché la lettura é un motore di crescita personale e collettiva”.

Il programma

10 MAGGIO: “Ciclo di incontri tematici sulla: Divina Commedia di Dante Alighieri” – Dott. Angelo Rizzo, “La fortuna della Divina Commedia nel teatro contemporaneo, la riscrittura dei versi di Dante da Dario Fo a Enrico Bernard” – ore 18.30 presso la Sala Polifunzionale, Cardile (SA);

11 MAGGIO: Dialoghi d’Autore: “Oggetti abbastanza smarriti” raccolta di poesie di Andrea Doro,

“Manuale di scrittura HAIKAl, vademecum pratico per comporre poesie Haiku e altre

forme poetiche di origine giapponese” di Antonio Sacco – ore 19.00 presso la Cantina Bianco, Gioi (SA);

17 MAGGIO: Dialoghi d’Autore: “Ceppi e famiglie di Cardile dalla peste del 1656 ad oggi” di Gennaro Rizzo, “Camminando s’apre il cammino” di Chiara Scarpa, “Grace, l’artista dei sogni” di Elena Sofia Scarpa – ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale, Cardile (SA);

18 MAGGIO: “I Volti Nascosti di Gioi: Dove la Storia Sussurra” a cura dell’associazione OffLimits – ore 17:00 presso Piazza Andrea Maio di Gioi;

Presentazione del libro “L’enigma della Cattedrale” di Giovanni Maio – ore 19:00 presso la Sala Comunale, Gioi (SA);

24 MAGGIO: Lettura dei testi “I TRE OPERAI” di Enrico Bernard dal romanzo di Carlo Bernari a cura di Mirko Ferra; a seguire donazione al Comune di Gioi del ritratto raffigurante lo scrittore Carlo Bernari,

cittadino onorario di Gioi, realizzato dall’artista americana Sarai Sherman – ore 18.30 presso il Convento di San Francesco, Gioi (SA);

25 MAGGIO: “Ciclo di incontri tematici sulla: Divina Commedia di Dante Alighieri” – Dott. Angelo Rizzo; “La fortuna della Divina Commedia nel teatro contemporaneo, la riscrittura dei versi di Dante da Dario Fo a Enrico Bernard, con la partecipazione del regista Enrico Bernard – ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale, Cardile (SA).