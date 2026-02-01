Agropoli, scomparsa di Luigi Marchesani: scatta piano di ricerca

È scattato ufficialmente nella giornata di oggi il “piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse” della Prefettura di Salerno con l’obiettivo di individuare Luigi Marchesani, il 45enne di Agropoli scomparso dalla giornata di giovedì.

L’allarme e i soccorsi

A dare l’allarme era stata via social la figlia che tuttavia non si è presentata ancora alle forze dell’ordine per fornire ulteriori informazioni. Questa mattina, in seguito ad alcune segnalazioni, i carabinieri della compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale, insieme alle squadre di protezione civile erano riuscite ad individuare in via Pirandello, tra Agropoli e Ogliastro Cilento, l’ApeCar dell’uomo.

Di lui, però, nessuna traccia. Testimoni sostengono che l’uomo nella giornata di giovedì, forse rimasto impantanato con il mezzo in un terreno della Collina San Marco si sia incamminato a piedi verso Fuonti. Ma di lui nessuna traccia. Anche le ricerche con il drone della società AltaProspettiva hanno dato esito. Pare che ieri sia stato avvistato a Salerno ed è qui che si stanno concentrando le ricerche.

Chi è Luigi Marchesano

Luigi Marchesano, muratore, è alto circa un metro e sessantacinque, capelli corti e occhi scuri. Il suo numero telefonico risulta irraggiungibile da diverse ore. Precedentemente la figlia aveva provato a contattarlo, ma inutilmente.