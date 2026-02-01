Ritrovato il veicolo di Luigi Marchesani, l’uomo scomparso ad Agropoli

Si concentrano sulla collina San Marco le operazioni di ricerca per Luigi Marchesani, l’uomo di cui non si hanno notizie ormai da quattro giorni. Nella mattinata di oggi è stata ritrovata la sua apecar. Il mezzo è stato individuato in via Pirandello, a breve distanza dalla statua di San Francesco, in un terreno adiacente alla carreggiata che collega i comuni di Agropoli e Ogliastro Cilento.

La dinamica della sparizione e le ricerche

L’allarme era scattato a seguito della segnalazione presentata da una figlia preoccupata dal prolungato silenzio del padre e dall’impossibilità di mettersi in contatto telefonico con lui. Nonostante il ritrovamento del veicolo, le ispezioni nell’area circostante non hanno ancora fornito elementi utili a stabilire la direzione presa dall’uomo dopo aver abbandonato il mezzo.

Sul posto i carabinieri della compagnia locale, gli agenti della polizia municipale di Agropoli e i volontari della protezione civile. La morfologia del terreno e la fitta vegetazione della zona stanno rendendo particolarmente complesse le operazioni di perlustrazione a terra.

L’impiego delle tecnologie aeree

Per superare gli ostacoli naturali e mappare con precisione i punti più impervi della collina, è stato richiesto l’intervento della tecnologia. Un drone della società Alta Prospettiva è stato fatto alzare in volo per sorvolare l’area del ritrovamento e i settori limitrofi, con la speranza di individuare tracce dall’alto non visibili alle squadre di terra.