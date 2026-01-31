Agropoli: ore di apprensione per Luigi scomparso da tre giorni

Sono ore di apprensione ad Agropoli per la scomparsa di un uomo di poco più di quarant’anni. Si tratta di Luigi Marchesani, residente ad Agropoli.

L’allarme

A lanciare l’allarme è stata la figlia che da tre giorni ha dichiarato di non avere più sue notizie. Nonostante i tentativi di contattarlo a telefono, al momento, non ha ricevuto alcuna risposta.

L’uomo ha un’apecar con la quale si vede spesso in giro e qualcuno sostiene di averlo visto proprio ieri in città. Chiunque abbia notizie è invitato a mettersi in contatto con i Carabinieri.