Agropoli: protocollo d’intesa per il potenziamento della pista ciclabile

La Giunta di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato lo schema di protocollo trasmesso dalla Provincia di Salerno, inerente l’attività di progettazione dell’intervento relativo al “Completamento della pista ciclabile dei Templi, collegandola al centro abitato di Agropoli e ai centri abitati del Comune di Castellabate “.

L’intervento

L’opera rientra negli interventi previsti dal “Masterplan Salerno Sud”e sarà finanziata attraverso fondi regionali PR FESR Campania 2021–2027, per un importo complessivo di € 2.000.000,00. Il Comune di Castellabate (capofila) e quello di Agropoli si faranno carico con l’ausilio degli uffici tecnici dei rispettivi Comuni della redazione del DIP e del PFTE dell’intervento per i tratti ricadenti nei rispettivi territori comunali.

Il Masterplan

Il Masterplan è stato concepito dalla Giunta Regionale nel 2016 con l’intento di promuovere un sistema integrato di interventi per la valorizzazione e la riqualificazione dei paesaggi costieri. Questo progetto si inserisce in una strategia più ampia, finanziabile attraverso i Programmi Operativi FESR e FSE, per garantire uno sviluppo sostenibile delle aree costiere della Campania. Nel 2019, è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra diversi comuni, tra cui Agropoli e Castellabate, per avviare iniziative coordinate di rigenerazione e valorizzazione del litorale.

Risorse per la Provincia di Salerno

Alla Provincia di Salerno risorse sono state assegnate risorse per un importo pari a € 26.623.015,63 per la realizzazione di interventi afferenti al Masterplan Litorale Salerno SUD. Rispetto alle risorse assegnate, 20 milioni di euro sono stati già programmati nel 2024. Tali interventi rappresentano il primo nucleo operativo del Masterplan e sono in fase di attuazione.

Rispetto al secondo nucleo di progetti, il 28 luglio 2025 si è riunito il Comitato di Indirizzo del Masterplan Litorale Salerno Sud, che ha definito gli indirizzi per la scelta delle proposte progettuali da finanziare con gli ulteriori € 6.623.015,63 ancora da appostare. Tra gli interventi da candidare all’ammissione a finanziamento nell’ambito della Priorità 5 – OP5 del PR FESR Campania 2021–2027, figura anche il progetto di “Completamento della pista ciclabile dei Templi, collegandola al centro abitato di Agropoli e ai centri abitati del Comune di Castellabate”.