Agropoli: Associazione e Comune in campo per promuovere la lettura, al via un progetto di “book sharing”

Agropoli promuove la lettura, la cultura e la socialità con il “book sharing”; l’Associazione “Liberi e Forti” con l’iniziativa “Letti e Riletti” punta alla diffusione della lettura, alla promozione culturale e allo sviluppo di pratiche sostenibili all’interno del territorio comunale.

L’iniziativa

La Giunta agropolese ha approvato l’installazione di due scaffali per il “book sharing” destinato al libero scambio di libri tra cittadini, di cui uno presso il Parco pubblico “Liborio Bonifacio” e un altro in località Mattine.

Il book sharing rappresenta una pratica culturale diffusa che favorisce la condivisione del sapere, il riuso dei beni culturali e la sostenibilità ambientale, i cittadini potranno così lasciare e prendere libri gratuitamente, senza vincoli. La manutenzione, la gestione e le spese degli scaffali sarà sotto la responsabilità dell’Associazione “Liberi e Forti”.