Book sharing ad Albanella: “Prendi un libro, lascia un libro”

«Prendi un libro, lascia un libro». Il Comune di Albanella punta sul book sharing. Un modo per favorire la lettura. Ma come funziona l’iniziativa? Nei punti strategici del territorio comunale si provvederà all’allocazione di 2 cassette porta libri che i cittadini potranno prendere con l’invito a riportare un testo già letto da mettere a disposizione dei lettori. Spetterà agli uffici comunali avviare il progetto “Prendi un libro, lascia un libro”.

Book sharing ad Albanella: l’iniziativa

«Questo Ente intende promuovere la lettura e la cultura del libro presso fasce sempre più larghe di popolazione», osservano da palazzo di città. Pertanto, considerato che in molti Comuni, da tempo, si sta diffondendo il book sharing con l’iniziativa “Prendi un libro – lascia un libro”, «una sorta di minibiblioteca fondata sulla condivisione dei libri alla cui creazione e gestione partecipano tutti gli utenti», anche Albanella ha scelto di aderire all’iniziativa.

Il progetto

Le cassette saranno posizionate sia ad Albanella Capoluogo che Matinella. Gli abitanti del quartiere e non solo potranno prendere in prestito dei libri presenti nell’apposita cassetta, restituendolo dopo averlo letto nella medesima casetta o in un’altra casetta presente in qualsiasi altra parte del territorio.

L’aspetto importante è che quando si prende un libro è sempre bene lasciarne un altro da condividere con gli altri elettori, fruitori di questa minibiblioteca.