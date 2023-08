Agropoli, posidonia in spiaggia: «Presto interventi»

L’estate cilentana si sta rivelando un calvario per i sindaci dei comuni costieri del Cilento. Da più parti, infatti, arrivano critiche relative alla qualità del mare. Schiuma e acqua tra il verde, il giallo e il marrone stanno provocando rabbia e indignazione tra i bagnanti.

Inutili i rilevamenti dell’Arpac che certificano ovunque buona qualità del mare, individuando nel problema dell’inflorescenze delle piante marine la causa della colorazione delle acque.

Qualità del mare, la situazione ad Agropoli

Tuttavia da Castellabate a Pollica, passando per Vibonati – ultimo caso – con note stampa e post social le amministrazioni sono riuscite a sedare almeno parzialmente gli animi. Diverso il caso di Agropoli dove le polemiche sono numerose anche a causa della posidonia spiaggiata, in realtà una criticità ormai atavica.

Le ultime mareggiate hanno riportato questa pianta marina sul bagnasciuga pure in punti in cui gli accumuli si sono registrati solo raramente, vedi lungomare San Marco. Problemi si segnalano poi a Trentova così come al Lido Azzurro e alla Marina. A ciò si è aggiunta la colorazione dell’acqua che come detto caratterizza anche altre zone del litorale cilentano.

Tale condizione ha fatto andare su tutte le furie i bagnanti che hanno reagito polemicamente alla situazione, scatenando a loro volta la rabbia del sindaco, dell’assessore di Filippo e del presidente del consiglio comunale Di Biasi, furenti per le opinioni di residenti e turisti che sui social (e non solo) hanno dato sfogo a tutto il loro malcontento.

Gli interventi

Poi anche da Agropoli sono arrivate le precisazioni e l’ammissione dell’esistenza delle criticità. Le forti mareggiate, si legge infatti in una nota dell’Ente, hanno provocato «danni e problematiche alla balneazione». Ma l’Ente sta lavorando «al fine di porre in essere mirati interventi e fare in modo di tornare quanto prima alla normalità, rendendo nuovamente pienamente fruibili e accessibili le spiagge».

Da palazzo di città hanno già incontrato gli operatori balneari del Lido Azzurro e presto incontreranno anche quelli degli altri tratti costieri.

«Nello stesso tempo, si monitorano le condizioni meteo – marine che prevedono ulteriori mareggiate nei prossimi giorni. Questo in modo da farsi trovare pronti a nuovi interventi manutentivi all’occorrenza. L’attenzione è costante per fare in modo che gli arenili cittadini siano sempre pronti ad accogliere al meglio residenti e turisti», conclude la nota.