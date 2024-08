Agropoli, dà in escandescenza e infastidisce i passanti: fermato pregiudicato

Infastidisce i passanti e i clienti delle attività commerciali, poi si spoglia restando soltanto con gli slip. Per lui si è reso necessario l’intervento degli uomini della polizia municipale di Agropoli e dei carabinieri della locale stazione.

La vicenda

Protagonista un uomo di mezza età del napoletano, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, che nella serata di ieri ha creato scompiglio tra lungomare San Marco e via Risorgimento.

L’uomo, probabilmente sotto l’effetto di alcool, avrebbe iniziato a infastidire i passanti prima sul Lungomare e poi in via Risorgimento, probabilmente sotto l’effetto d’alcol.

I presenti, infastiditi dalle molestie dell’uomo, avrebbero chiesto l’intervento delle autorità.

Sul posto intervenuti prima gli uomini della polizia polizia municipale di Agropoli e poi i carabinieri.

I caschi bianchi hanno tentato per diversi minuti di riportare l’uomo a miti consigli, ma quest’ultimo ha continuato a dare in escandescenza fino a quando non è stato bloccato e ammanettato, quindi trasferito presso il comando per le procedure di identificazione. Successivamente è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.