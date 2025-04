Agropoli. Dal 12 aprile la Mostra “Ecce Homo” nella Cappella dell’Addolorata

Il 2025 segna un importante anniversario: i 100 anni dalla nascita di Andrea Guida, uno dei più importanti artisti meridionali, scomparso nel 2016. Nell’occasione l’Associazione Fabbrica di Idee, in collaborazione con l’Azione Cattolica “Vittorio Bachelet”, la Parrocchia di San Pietro e Paolo ed il Comune di Agropoli, propone una mostra retrospettiva sull’artista legata al tema della passione di Cristo.

La mostra

La mostra, che verrà inaugurata il prossimo sabato 5 aprile alle ore 18.00 presso la Cappella dell’Addolorata, presenta un itinerario spirituale in cui l’arte di Guida incontra il Vangelo della Passione di Gesù.

La mostra è stata già esposta negli anni scorsi a Napoli, a Teggiano, a Caggiano e anche ad Agropoli, ma viene riproposta nel periodo di Quaresima per accompagnare il cammino verso la Pasqua e per dare avvio a una serie di iniziative in programma per la celebrazione dell’anniversario di Andrea Guida.

La mostra resterà aperta ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00 fino al 4 maggio, mentre giovedì 24 aprile alle ore 19.30 è in programma una condivisione e lettura critica con la partecipazione del critico d’arte Silvio Prota.