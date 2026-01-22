Agropoli, a fuoco una canna fumaria: la Polizia Municipale salva una donna

Una tragedia sfiorata e un salvataggio provvidenziale. Questa mattina ad Agropoli, in località Madonna del Carmine, il pronto intervento degli uomini della Polizia Municipale ha evitato il peggio per una donna di 68 anni con disabilità, rimasta nella propria abitazione invasa dal fumo.

La dinamica dell’accaduto

Gli agenti, guidati dal comandante Maurizio Cauceglia, erano impegnati in un servizio di controllo ordinario presso l’area del mercato settimanale quando l’attenzione è stata attirata da una densa coltre di fumo grigio. Il fumo fuoriusciva in modo anomalo da una canna fumaria di un edificio situato. Intuendo immediatamente il pericolo, i caschi bianchi si sono diretti verso lo stabile, constatando che le esalazioni stavano saturando non solo il condotto, ma anche gli ambienti interni di un appartamento.

Il salvataggio della donna

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale e i sanitari del 118. L’accesso all’abitazione ha permesso di soccorrere la proprietaria, una donna ultra 65enne che, a causa delle proprie condizioni di salute, non era riuscita a lanciare l’allarme o a mettersi in salvo autonomamente. Mentre i Vigili del Fuoco operavano per domare l’incendio divampato all’interno della canna fumaria, i soccorritori hanno messo in sicurezza la donna.

Inabitabilità e verifiche tecniche

L’abitazione è stata dichiarata temporaneamente inabitabile a causa dell’aria divenuta irrespirabile. La 68enne è stata quindi allontanata.