Ad Ascea la nuova pasticceria Zucchero e Cannella

La nuovissima pasticceria “Zucchero e Cannella” aprirà le sue porte giovedì 14 dicembre alle ore 10:00, esibendo un’ampia varietà di sapori deliziosi. Questo locale accogliente e ben curato è stato progettato per soddisfare le esigenze di tutti i clienti. È dotato di un laboratorio di produzione all’avanguardia, destinato alla realizzazione dei dolci per tutte le sedi di Zucchero e Cannella, presenti in diverse aree del Cilento (gli indirizzi sono disponibili sul sito www.zuccheroecannellapasticceria.it). Questo luogo è il risultato di un’incredibile passione e dedizione da parte dei fondatori, Stella e Carmelo, che amano il loro territorio e lavorano ogni giorno per offrire il meglio.

Le novità per Natale

In vista del Natale, la pasticceria offrirà non solo i noti prodotti freschi e secchi, ma anche specialità eccezionali come panettoni, torroni, cioccolato sfuso, dolci tradizionali natalizi del Cilento seguendo le ricette di un tempo, e creme spalmabili di altissima qualità.

Oltre ai prodotti di produzione propria, Zucchero e Cannella offrirà sotto il proprio marchio una selezione di prodotti come liquori, olio, sott’oli, confetture, taralli, freselle e molto altro. Troverete anche una vasta gamma di vini importanti, liquori e digestivi di alta qualità.

La gelateria

Oltre alla pasticceria, il locale ospiterà una gelateria di produzione propria dove il gelato sarà realizzato dai nostri maestri gelatai, una panetteria sempre di nostra produzione di altissima qualità che offrirà sempre pane fresco a tutte le ore, una rosticceria dove potrete gustare le squisite pizze a trancio del famoso maestro Cascone, e una gastronomia calda, che proporrà prodotti e ricette tipiche del Cilento, offrendo così un ampio assortimento di delizie.