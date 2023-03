Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi dell’8 marzo | Ecco l’Almanacco

Oggi voglio parlarvi dell’8 marzo, una data importante per tutte le donne del mondo: la Giornata Internazionale della Donna.

Ecco la storia della festa della donna, le origini

La storia di questa festa risale al 1908, quando un gruppo di donne americane manifestò per la prima volta a New York per chiedere il diritto al voto, il miglioramento delle condizioni lavorative e la fine della discriminazione di genere. Da allora, l’8 marzo è diventato il simbolo della lotta per i diritti delle donne in tutto il mondo.

I Santi del giorno

Ma non solo! L’8 marzo è anche il giorno in cui si festeggiano due Santi molto importanti: San Giovanni di Dio e Sant’Oliva. San Giovanni di Dio è il patrono degli ospedali e delle malattie mentali, mentre Sant’Oliva è venerata in particolare nelle regioni del Sud Italia come protettrice delle donne e delle partorienti.

Ma la storia dell’8 marzo è fatta anche di eventi storici importanti. Ad esempio, nel 1917 a San Pietroburgo un gruppo di donne manifestò per chiedere il pane e la fine della guerra, dando il via alla Rivoluzione Russa. Nel 1975 le Nazioni Unite stabilirono l’8 marzo come Giornata Internazionale della Donna per promuovere la parità di genere e il riconoscimento dei diritti delle donne.

La curiosità

Ma ci sono anche delle curiosità legate alla festa dell’8 marzo! Sapevate che in Italia l”8 marzo è anche la Festa della Mimosa? Si tratta di una tradizione che risale al dopoguerra, quando le donne italiane ricevevano un rametto di mimosa come segno di augurio e di solidarietà tra donne.

Insomma, l’8 marzo è una data molto importante per tutte le donne del mondo, per ricordare la lotta per i nostri diritti e per la parità di genere. Ma è anche un’occasione per celebrare la solidarietà tra donne e per ricordare i valori di libertà e uguaglianza che animano la nostra società. Auguri a tutte le donne!