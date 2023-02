Abusi edilizi in area Parco, scatta l’ordine di demolizione

Abusi edilizi nel territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le contestazioni arrivano dai carabinieri Parchi, stazione di San Giovanni a Piro. Durante degli accertamenti gli uomini dell’Arma hanno riscontrato la realizzazione di opere abusive a Camerota.

Abusi edilizi, le contestazioni

Nello specifico i proprietari di un terreno avevano realizzato un gazebo con copertura per circa 20 metri quadri in prossimità di un manufatto preesistente. La struttura poggia su sei pilastri in legno che a loro volta sono posizionati su una base in calcestruzzo; la stessa risulta chiusa sul lato sud.

Al contempo i proprietarie dell’immobile, stando agli accertamenti dei carabinieri Parchi, avrebbero provveduto a chiudere integralmente un pergolato di forma trapezoidale posizionato sul manufatto già presente e originariamente autorizzato come struttura chiusa su soli tre lati, mediante l’apposizione di un infisso e copertura dello stesso.

L’ordinanza

Verificato che le opere ricadono in zona C1 della perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e che le stesse risultano realizzate senza nulla osta dell’Ente, il direttore Romano Gregorio ha ordinato l’immediata demolizione entro 90 giorni, decorsi i quali si procederà con l’esecuzione in danno.

Continuano le attività dei Carabinieri parchi finalizzate alla tutela del territorio e dell’ambiente.