A San Mauro Cilento una giornata gratuita per la microchippatura dei cani

A San Mauro Cilento si terrà domani 13 gennaio una giornata per la microchippatura dei cani; a partire dalle ore 9.00, presso la casa comunale, sarà presente il personale veterinario dell’ASL, che procederà, senza alcun costo per i cittadini, ad applicare l’apposito microchip ai cani.

L’importanza dei microchip

L’iniziativa intende promuovere la sicurezza degli animali domestici e prevenire il fenomeno del randagismo. Infatti, dopo aver inserito il microchip nel corpo dell’animale, il proprietario riceve un certificato di identificazione del cane, che indica il numero del microchip e i dati del proprietario.

L’identificazione attraverso il microchip è uno strumento fondamentale per individuare i proprietari degli animali smarriti o coinvolti in incidenti; la microchippatura, inoltre, è obbligatoria in molti Paesi per i cani, in modo da garantire il controllo sulla popolazione canina e la tutela del benessere degli animali.

L’appuntamento

La giornata di microchippatura dei cani è un procedimento importante che prevede l’inserimento di un microchip sottocutaneo. La procedura è rapida e indolore per l’animale, ma richiede la partecipazione di un veterinario o di un operatore sanitario esperto, che utilizza strumenti appropriati e segue i protocolli di sicurezza per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali.