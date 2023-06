Microchippatura gratuita per i cani: l’iniziativa a Stella Cilento

Il comune di Stella Cilento ha organizzato una microcippatura gratuita per i cani presenti nel paese. Questa è la risposta al diffuso fenomeno del randagismo, una piaga in diversi comuni del Cilento. Probabilmente è anche il tentativo del sindaco Massanova e dell’amministrazione comunale di evitare eventi incresciosi come quelli avvenuti due settimane fa nel piccolo borgo cilentano.

Le informazioni utili

Il giorno designato è il 21 giugno alle ore nove, presso l’ex municipio in via Madonna di Fatima. Il comune agirà in collaborazione con l’Asl di Salerno e i Carabinieri Forestali. Per microchipare i propri amici a quattro zampe sarà necessario presentarsi muniti di documento d’Identità e di codice fiscale. Per ulteriori informazioni gli organizzatori hanno messo a disposizione il seguente numero 3881242627 (Polizia Locale).

L’avvelenamento dei cani di qualche settimana fa

Due settimane fa ignoti avrebbero utilizzato il metaldeide per sbarazzarsi dei cani dei borgo. A subire le conseguenze del potente veleno anche una cagnolina incinta. La tossina è facilmente reperibile, in quanto viene utilizzata in agricoltura, come antiparassitario. Non esistono antidoti che possano contrastarne l’effetto. Grazie al censimento degli animali non ancora registrati si cercherà di limitare il randagismo eliminando il movente di criminali che potrebbero agire di nuovo contro animali indifesi.