A San Giovanni a Piro, si è tenuta la presentazione del progetto “Storie Erranti”

Sabato 6 maggio alle ore 10:00 si è tenuto presso il Cenobio Basiliano di San Giovanni a Piro l’evento socio-culturale dal titolo: Il lavoro di rete per la promozione della lettura. Presentazione del progetto “STORIE ERRANTI”.

I saluti e gli interventi

Dopo i saluti di Ferdinando Palazzo Sindaco del Comune di San Giovanni a Piro, Stefano Pisani Sindaco del Comune di Pollica, Pasquale Sorrentino assessore Cultura e Turismo del Comune di San Giovanni a Piro, Corrado Limongi dirigente dell’Istituto Comprensivo Teodoro Gaza, Costanza Florimonte presidente associazione Controluce e Vito D’ Andrea in rappresentanza della Lega Navale sezione di Scario ci sono stati gli interventi di Vincenzo Santoro, Responsabile Dipartimento Cultura e Turismo dell’ ANCI, dal titolo “Il progetto Città che legge e le strategie di promozione della lettura dei Comuni” e di Davide Speranza, narratore e giornalista sul tema “Tra istinto e coscienza: necessità del narrarsi”. Hanno concluso i lavori Anna Maria Vitale e Michela Riviello progettiste e responsabili del Progetto. Introduzione e coordinamento lavori a cura di Franco Maldonato, Direttore Polo Museale San Giovanni a Piro.

L’obiettivo dell’iniziativa

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura e si inserisce nel contesto delle attività del “Maggio dei Libri”. L’obiettivo degli eventi organizzati è quello di favorire e stimolare la lettura attraverso la promozione della stessa sottolineando il valore sociale dei libri come elemento fondamentale per la crescita personale, culturale e civile.

Il “Maggio dei Libri” 2023

Anche quest’anno il “Maggio dei Libri” celebra l’importanza della lettura come strumento della crescita sociale e personale di ciascuno. “La forza delle parole”, “I libri, quelli forti…”, “Forti con le rime”, sono i tre filoni che declinano e accompagnano il tema che dà il titolo all’edizione 2023:“ Se leggi sei forte!”. Le iniziative del Maggio dei Libri, che si svolgono dal 23 aprile al 31 maggio, coinvolgono enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati.