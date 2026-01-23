A Omignano la presentazione del libro “Karkinos”: tra storia, medicina e attualità sulla malattia oncologica

La Biblioteca Comunale di Omignano ospiterà domani, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 9:30, la presentazione del libro “Karkinos. Malattia antica nel nostro tempo” di Pietro Masullo, direttore facente funzione della UOC di Oncologia dell’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Gli interventi

L’incontro si inserisce nel solco delle iniziative culturali e scientifiche dedicate all’approfondimento della malattia oncologica, affrontata attraverso una riflessione che unisce storia, medicina e attualità, con l’obiettivo di offrire al pubblico una lettura rigorosa e accessibile del tema.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di Omignano, Raffaele Mondelli, e dell’assessore alla Cultura, Grazia Tierno, che porteranno il contributo dell’amministrazione comunale a sostegno della divulgazione scientifica e culturale sul territorio.

Nel corso della mattinata interverranno autorevoli rappresentanti del mondo sanitario e accademico: il dottor Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit – Chirurgia generale e oncologica dell’Università “Federico II” di Napoli; il professor Gerardo Botti, già direttore scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli e primario emerito di Anatomia patologica; il dottor Gerardo Liguori, direttore sanitario del DEA Eboli–Battipaglia–Roccadaspide; e lo stesso Pietro Masullo, autore del volume.

Il tema

Karkinos propone un percorso che parte dalle origini storiche della malattia oncologica per arrivare alle sfide del presente, restituendo una visione ampia e documentata dell’evoluzione del pensiero medico e delle conoscenze scientifiche. Un contributo rivolto non solo agli operatori del settore, ma anche a cittadini interessati a comprendere meglio una patologia che continua a rappresentare una delle principali questioni sanitarie del nostro tempo.