Vallo della Lucania, “Perchè proprio a me? – Storie di malattia”: presentato il secondo volume | VIDEO

È stata presentata sabato 12 aprile a Vallo della Lucania la seconda edizione del volume “Perché proprio a me? – Storie di malattia.” La raccolta, curata dal dottor Pietro Masullo, è dedicata ai racconti di pazienti ed ex pazienti oncologici che hanno accettato di ripercorrere – in forma anonima – la propria esperienza e la propria battaglia contro la malattia.

La presentazione

Il dottore Masullo, già direttore dell’UOC Oncologia dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, da anni si dedica alla Medicina Narrativa quale supporto fondamentale per meglio comprendere le esigenze dei pazienti. Alla presentazione dello scorso sabato erano presenti, tra gli altri, S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, che con profonda commozione ha ricordato la battaglia contro il cancro portata avanti da sua madre; il presidente del PNCVDA Giuseppe Coccorullo; il sindaco di Vallo della Lucania Antonio Sansone insieme all’assessore all’Istruzione Iolanda Molinaro.

Obiettivo: raccontare per dare speranza

Tra il pubblico intervenuto, anche la moglie del compianto Senatore Francesco Castiello che aveva partecipato alla presentazione del primo volume della raccolta nel dicembre 2022. “Perché proprio a me?” è parte del progetto Anthos che focalizza l’attenzione sul territorio cilentano non solo relativamente ai pazienti, ma anche alle loro famiglie e agli operatori sanitari direttamente impegnati nell’assistenza. L’obiettivo del lavoro è raccontare per dare speranza mettendo la persona al centro della relazione di cura.