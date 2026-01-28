50 anni della Pro Loco di Castel San Lorenzo: «Festeggiamo un punto di riferimento per il territorio»

Cinquant’anni di eventi, di scommesse, di impegno civile. Cinquant’anni di sogni e di traguardi raggiunti. La Pro Loco Castel San Lorenzo, oggi presieduta da Carmelo Mordente, celebra quest’anno l’ambito traguardo del mezzo secolo di vita, confermandosi come una delle realtà più attive della Valle del Calore nella promozione del territorio. Lo fa con un evento pensato per regalare ancora una volta momenti di allegria e di condivisione, proprio come ha fatto negli ultimi 50 anni.

L’evento

Sabato 31 gennaio alle 21.30, in Piazza Giovanni Paolo II, arriva Dance Tarantella, uno spettacolo di musica, suoni e colori in grado di coinvolgere tutti. Lo spettacolo unisce la magia della musica popolare con i ritmi coinvolgenti della musica dance, celebrando la cultura popolare in chiave contemporanea. Una serata di allegria e leggerezza, aperta a tutti, ad ingresso gratuito.

Sarà l’occasione per tributare un doveroso riconoscimento ai fondatori dell’associazione, che nel 1976 hanno avuto la lungimiranza di intraprendere un percorso intenso e impegnativo di promozione e valorizzazione del paese, seminando nelle generazioni che si sono avvicendate negli anni i valori di impegno e di solidarietà che ancora oggi caratterizzano i componenti dell’associazione, animati da entusiasmo e voglia di valorizzare il paese, attraverso eventi e iniziative in grado di esaltarne le bellezze e i prodotti tipici, in un lavoro di sinergia e collaborazione con il Comune, le altre associazioni e le famiglie del posto.

L’importanza della Pro Loco di Castel San Lorenzo nelle parole del sindaco

Secondo il Sindaco di Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza, “si tratta di un’occasione di gioia e condivisione per un’associazione fortemente radicata sul territorio che meritatamente arriva ad un traguardo lusinghiero, e questo è motivo di orgoglio per tutta la comunità. Per l’amministrazione comunale, quindi, è l’occasione per rivolgere all’associazione un plauso per tutto ciò che ha fatto negli anni e per la capacità di valorizzare le risorse del paese, profondendo impegno ed energie. Tanta riconoscenza ai volontari e un ringraziamento particolare al presidente Mordente per aver voluto organizzare un evento che porterà allegria e gioia alla comunità di Castel San Lorenzo e non solo“.

Le parole del Presidente

”La Pro Loco di Castel San Lorenzo celebra quest’anno un traguardo di grande valore: 50 anni di attività al servizio del territorio, della cultura e della comunità – afferma il presidente della Pro loco Carmelino Mordente.

“Fondata nel 1976, la Pro Loco ha rappresentato per mezzo secolo un punto di riferimento fondamentale per la promozione delle tradizioni locali, del patrimonio storico-culturale e dell’identità del nostro paese. Un impegno portato avanti grazie alla passione, al tempo e all’energia di generazioni di volontari che hanno creduto nel valore della partecipazione e della collaborazione. Questo anniversario non è solo una celebrazione del passato, ma soprattutto un ringraziamento sincero a tutte le persone che, in questi cinquant’anni, hanno contribuito a far crescere la nostra Pro Loco. È grazie al loro impegno se oggi possiamo guardare al futuro con entusiasmo, continuando a lavorare per valorizzare il nostro territorio e rafforzare il senso di comunità. Per celebrare il 50° anniversario, la Pro Loco ha organizzato un evento danzante, lo show più popolare del momento, “Dance Tarantella” che coinvolgerà tutti i cittadini divertendosi e danzando insieme, con l’obiettivo di condividere ricordi, tradizioni e nuove prospettive per il futuro. La Pro Loco di Castel San Lorenzo rinnova così il proprio impegno a essere motore di aggregazione, promozione e sviluppo culturale, con lo stesso spirito che ne ha guidato la nascita cinquant’anni fa” conclude Mordente.