Agropoli: task force in via Taverne, in corso sgombero di un appartamento

Una task force di Carabinieri, insieme ad agenti della Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 da questa mattina si trova in via Taverne ad Agropoli, per eseguire un provvedimento di sgombero. L'ordinanza interessa una famiglia rom con capofamiglia un noto pregiudicato.

Attività in corso

L'attività è conseguente alla dichiarazione di inagibilità del locale. Tuttavia l'esecuzione è al momento in stand by poiché all'interno dell'appartamento vi sarebbero diversi minori. Gli assistenti sociali stanno dialogando con i destinatari del provvedimento.

All'arrivo dei militari e delle altre forze di pubblica sicurezza non sono mancati momenti di tensione.

I precedenti

Nelle scorse settimane le forze dell'ordine furono chiamate ad eseguire un altro provvedimento di sgombero, questa volta in località Moio. Anche in quel caso l'attività fu bloccata dalla presenza di minori.