Agropoli: la Città di Agropoli ospita le Finali Nazionali di Tag Rugby

La Città di Agropoli si prepara ad ospitare un evento sportivo di grande rilevanza nazionale: le Finali Nazionali di Tag Rugby per le Scuole Secondarie di primo grado. La manifestazione si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2024 presso gli impianti sportivi “Guariglia” e “Torre”.

700 atleti, tecnici e dirigenti provenienti da tutte le Regioni d'Italia si daranno appuntamento ad Agropoli per cinque giorni all'insegna dei sani valori dello sport. L'evento, patrocinato dal Comune di Agropoli e organizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito – Progetto Nazionale Competizioni Sportive Scolastiche 2023-2024 con la collaborazione tecnica dell'Atletica Agropoli, rappresenta un'occasione per la città di Agropoli per promuovere il territorio e le sue bellezze.

Un'occasione per la Città di Agropoli

Le Finali Nazionali di Tag Rugby saranno un'occasione importante per la Città di Agropoli per mostrare la sua vocazione turistica e sportiva. La manifestazione, infatti, richiamerà in città un grande numero di persone, non solo atleti e dirigenti, ma anche accompagnatori e turisti.

Un momento dedicato all'enogastronomia

Oltre alle gare di Tag Rugby, le Finali Nazionali saranno anche un'occasione per celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio. In concomitanza con la manifestazione, infatti, si terrà la Festa delle Regioni, con numerosi stand in cui saranno esposti prodotti tipici dei diversi territori di provenienza delle 40 rappresentative, una maschile ed una femminile per ogni Regione, che interverranno all'evento.

Una nuova disciplina sportiva

Le Finali Nazionali di Tag Rugby saranno anche l'occasione per far conoscere ad Agropoli una nuova disciplina sportiva, il Tag Rugby, una variante del rugby più sicuro e accessibile a tutti.