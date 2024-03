Primavera di sport ad Agropoli senza atletica: «non ci fermiamo ma meritiamo attenzione»

“Dall’uscita del calendario eventi primavera estate 2024 sono stato sommerso da telefonate e messaggi: ‘L’atletica dov’é?'”. A parlare è Angelo Palmieri, presidente dell’Atletica Agropoli, che vuole fare chiarezza sulla situazione della società e sulla questione eventi.

I chiarimenti di Angelo Palmieri

“Circolano voci che siamo in difficoltà e che ci dobbiamo fermare per un anno – spiega Palmieri -. Voglio rassicurare tutti: a livello organizzativo siamo forti e determinati come sempre. Le nostre squadre maschile e femminile in serie B lo testimoniano”.

Tuttavia, c’è un problema: “Da un anno e mezzo aspettiamo una delibera che si trasformi da ‘eventuale contributo’ a ‘concediamo xx sul bilancio yy'”. E ancora: “Collaboriamo da tempo a cercare fondi per lo sport e per gli impianti e ancora aspettiamo un bagno, uno spogliatoio e un deposito (due furti non sono bastati)”.

La delusione del presidente è evidente: “I soldi che vogliamo in delibera sono gran parte i nostri delle tasse di soggiorno che i miei eventi hanno portato ad Agropoli”. E aggiunge: “Siamo convinti, con un pizzico di presunzione, di meritare attenzione anche più degli eventi consolidati che negli anni portano grandi flussi Campani, Salernitani o Cilentani”.

L’Atletica Agropoli non si ferma, ma chiede un sostegno concreto: “Noi facciamo sport, sociale e agonismo. E continueremo a farlo, ma con il supporto delle istituzioni possiamo fare ancora di più”.