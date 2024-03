Tragedia a Caggiano: uomo muore dopo incendio in garage

Un uomo di 79 anni è morto oggi pomeriggio dopo un incendio divampato nel garage della sua abitazione a Caggiano. L'uomo, che si trovava all'interno dell'auto parcheggiata nel garage, è stato tratto in salvo da alcuni vicini e dal nipote, ma è deceduto poco dopo in ospedale.

Le prime ore del dramma

L'incendio è scoppiato intorno alle 11:00 di questa mattina. Le fiamme avrebbero avvolto l'auto per poi rapidamente propagarsi al garage, provocando una densa nube di fumo nero. I vicini, allertati dalle urla dell'uomo, sono intervenuti per aiutarlo a uscire dal garage. Sul posto sono giunti anche i volontari della Protezione Civile Gopi-Anpas di Caggiano e il sindaco Modesto Lamattina, che hanno prestato i primi soccorsi.

I soccorsi e il decesso

L'uomo, che presentava lievi ustioni, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e, nonostante le cure del caso, è deceduto poche ore dopo.

Le indagini

I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina hanno domato le fiamme e avviato le indagini per accertare le cause dell'incendio. Non si esclude l'ipotesi di un corto circuito.

La salma dell'uomo è stata sequestrata.