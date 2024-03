Roccadaspide, è il comune capofila del SAD: sindaco Iuliano presidente e Conte vicepresidente

Ieri sera presso l’aula consiliare del Comune di Eboli, nella riunione dei 19 Sindaci facenti parte del SAD (Sub Ambito Distrettuale) Piana del Sele – Porte del Cilento, costituito per la gestione integrata dei rifiuti della Provincia di Salerno, in osservanza alla legge regionale, il Comune di Roccadaspide è stato eletto alla presidenza dell’Organismo di gestione nell’ambito dell’accordo sottoscritto dai 19 comuni ai sensi dell’art. 30 TUEL.

Le elezioni

La vicepresidenza è andata al Comune di Eboli. Roccadaspide è quindi il comune Capofila del SAD.

Un risultato molto importante per la Città che potrà così governare insieme agli altri comuni un difficile processo di trasformazione della gestione del ciclo integrato dei rifiuti imposto per legge.

Le dichiarazioni

“Vorrei innanzitutto ringraziare tutti i sindaci dei comuni facenti parte dell’associazione per la fiducia accordata, con voto unanime, al Comune di Roccadaspide, indicato ed eletto alla presidenza del Sub Ambito Distrettuale Piana del Sele – Porte del Cilento. Il lavoro che ci attende è un lavoro importante e complesso, perché si tratta di garantire una transizione verso il modello di organizzazione previsto dalla legge e al tempo stesso garantire gli standard di efficienza nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti che tanti comuni, soprattutto quelli più piccoli, stanno ormai da anni svolgendo in maniera virtuosa e con risultati estremamente positivi. Ecco perché ci sarà bisogno del concorso di tutti per garantire e governare un processo che presenta sicuramente tante incognite ma che, sono certo, se ben strutturato e coordinato potrà assicurare risultati positivi in un settore particolarmente delicato quale appunto quello della gestione integrate dei rifiuti e, più in generale, della tutela dell’ambiente. Bisogna lavorare insieme e farlo con la massima determinazione e impegno, consapevoli tuttavia del fatto che l’impianto normativo ci obbliga a determinate scelte ed azioni” ha affermato il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano.