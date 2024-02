Agropoli: il talentuoso atleta di MMA Carmine Marciano vince alla Cage Warrior Academy Italy

Sabato 24 febbraio si è svolta a Salerno la Cage Warrior Academy Italy, evento che ha visto protagonista il talentuoso atleta di MMA Carmine Marciano, tesserato per l’ASD Fight Club Agropoli.

Marciano, atleta semi-professionista seguito dal coach Giuseppe De Francesco, ha dominato l’incontro sin dalle prime battute, ottenendo la vittoria per sottomissione con una “anaconda choke” (strangolamento) nel secondo round.

“Ancora una volta portiamo alto il nome di Agropoli”, ha dichiarato il coach De Francesco, soddisfatto della prestazione del suo atleta. “Questo sport è fatto di sacrifici, concentrazione, ma soprattutto tanta passione e disciplina. Carmine è un esempio per tutti i nostri ragazzi, e la sua vittoria è una dimostrazione del grande lavoro che sta svolgendo la nostra associazione.“

La Fight Club Agropoli

L’ASD Fight Club Agropoli è una giovane realtà sportiva che, in pochi anni, si è affermata come una delle fucine di talenti nel panorama delle MMA italiane. La società, guidata dal coach Giuseppe De Francesco, offre corsi per tutte le età e livelli di esperienza, dai principianti ai più esperti.

La vittoria di Carmine Marciano

La vittoria di Carmine Marciano alla Cage Warrior Academy Italy è un importante risultato per l’ASD Fight Club Agropoli. Il giovane atleta ha dimostrato grande talento e dedizione, e rappresenta un esempio per tutti i ragazzi che si avvicinano a questo sport.