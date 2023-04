Assemblea dei Soci Banca 2021 a “distanza”: ultimi giorni per votare il Cda in filiale, il 29 l’approvazione del Bilancio

L’Assemblea Ordinaria dei Soci della Banca 2021 è indetta in prima convocazione per il 28 aprile 2023, alle ore 17.00 nei locali della sede di Direzione Generale in Vallo della Lucania. In seconda convocazione per il 29 aprile 2023, sempre alle ore 17.00: fra i temi all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, l’ approvazione delle “Politiche in materia di remunerazione e incentivazione” e l’elezione del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale e del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.

Modalità di partecipazione all’assemblea

Come previsto dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (legge di conversione decreto Milleproroghe) e la possibilità, fino al 31 luglio 2023, di tenere le assemblee societarie mediante il conferimento di delega al rappresentante designato, l’Assemblea è convocata senza la presenza fisica dei Soci. Pertanto, i soci possono esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente con conferimento di delega. Legittimati a partecipare e intervenire ai lavori assembleari, così come prevede la legge e lo statuto, i soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il Segretario e il Rappresentante Designato.

Facoltà dei soci

In considerazione delle modalità di intervento all’assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea entro il 18 aprile 2023, vale a dire entro il 10° giorno precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita entro Lunedì 24 aprile 2023.

Elezione del Consiglio d’amministrazione

Per il rinnovo delle cariche amministrative di Banca 2021 è possibile votare presso le filiali disseminate sul territorio: 2 le liste, mentre i giorni previsti per esprimere la propria preferenza sono giovedì 21, venerdì 22, lunedì 24 e mercoledì 26 aprile 2023 dalle ore 8,30 alle ore 16,30.

Banca 2021 e Bcc Buccino e Comuni Cilentani

Il 29 aprile in prima convocazione alle ore 9 ed il 30, in seconda convocazione alle ore 17, la BCC Buccino e Comuni Cilentani, impegnata in una possibile fusione con Banca 2021, approva, in Assemblea Ordinaria dei Soci, il Bilancio d’esercizio 2022. A differenza della consorella di Vallo della Lucania, l’assemblea è stata fissata in presenza presso il Cineteatro “Eduardo De Filippo di Agropoli”, poiché “ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà”.