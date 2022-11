“Una legge per regolamentare insediamenti industriali in aree interne e di pregio”

Una proposta di legge per le aree industriali, realizzate dopo il sisma, attraverso l’istituzione di un organismo ad hoc rappresentativo dei territori e a cui attribuire il potere di gestione e regolamentazione”. La proposta di legge arriva dal Movimento 5 Stelle.

Insediamenti industriali, la proposta di legge del M5S

A spiegare l’iniziativa il Presidente della Commissione Aree interne della regione Campania, Michele Cammarano.

“Non è infrequente ritrovare industrie pesanti in contesti rurali di alto pregio naturalistico dove le prerogative culturali, sociali ed economiche imporrebbero ben altro sviluppo. In questo contesto – osserva Cammarano – è indispensabile un ripensamento del rapporto tra industria e ambiente. Ciò in favore di una lettura dello sviluppo locale più orientato all’utilizzo delle risorse locali, compresa quella del capitale umano”.

“La proposta di legge che abbiamo presentato – aggiunge – mira a salvaguardare l’integrità e la vocazione dei piccoli borghi e dei comuni delle aree interne. Non solo: vuole riformare la gestione delle aree industriali con l’obiettivo di finalizzare ogni investimento industriale ad una pianificazione coerente con il territorio circostante”.

“Dobbiamo andare oltre i ‘crateri’ industriali delle nostre aree interne – conclude Cammarano – creati non dal terremoto ma dall’uomo, con la chimera di uno sviluppo occupazionale indefinito, ma completamente avulsi dal contesto naturale, sociale, culturale ed economico circostante”.