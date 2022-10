Lavori sulle strade di Agropoli: disagi alla viabilità

Prenderanno il via domani (27 ottobre) i lavori di manutenzione delle strade di Agropoli. Si tratta di opere già finanziate negli anni scorsi ma non ancora completate. Gli interventi consistono nella fresatura ed esecuzione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso.

Lavori sulle strade di Agropoli: la mappa

I primi interventi si concluderanno il prossimo 18 novembre. Interesseranno le seguenti strade di Agropoli: via Matilde Serao, intero tratto; via Petrarca, intero tratto; via Carducci, intero tratto; via Gentile, intero tratto; via Duca Sanfelice, intero tratto; viale Europa, intero tratto; piazza della Repubblica, intero tratto; via Chili, intero tratto; via Quintino Sella, intero tratto.

In considerazione dell’apertura del cantiere disposta l’interdizione della sosta con la rimozione coatta di tutti i veicoli. Laddove necessario, per ragioni tecniche, sarà imposta la deviazione e la chiusura. I lavori saranno effettuati durante i giorni feriali.

Il commento

«Come da programma – afferma il sindaco di Agropoli Roberto Mutalipassi – con l’autunno si riprendono gli interventi di messa in opera di nuovo asfalto nei tratti di strada che si trovano in condizioni precarie. Si tratta di primi interventi, ai quali ne seguiranno altri nelle prossime settimane, ai fini di una maggiore sicurezza».