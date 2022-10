Controlli a Salerno, tre stranieri nei guai

Straniero irregolare con precedenti penali fermato dagli uomini della Polizia di Stato. Sarà espulso dal territorio nazionale. L’uomo, D.L. gambiano, di 30 anni, è stato sorpreso durante controlli finalizzati al contrasto del crimine, eseguiti su disposizione del Questore.

Straniero irregolare, disposta l’espulsione dal territorio nazionale

Lo straniero era già stato arrestato dalla Squadra Mobile di Salerno e condannato in via definitiva per reato di spaccio di stupefacenti. Con numerosi alias era riuscito a restare in maniera irregolare nel nostro Paese dal 2016: arrestato e scarcerato tre volte sempre per reati legati agli stupefacenti e colpito da numerose espulsioni, era riuscito ad evitare sempre il rimpatrio coattivo.

Oggi invece è stato accompagnato da personale di Polizia presso il centro di Permanenza Temporanea di Palazzo San Gervasio (Potenza) ove sarà trattenuto lo stretto tempo necessario per organizzare il volo di rientro verso il Gambia.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno ha ottenuto il Nulla Osta al rimpatrio da parte dell’Autorità Giudiziaria e il riconoscimento dello straniero da parte dell’Ambasciata del Gambia che, al momento dell’arrivo in aeroporto dello straniero espulso, provvederà ad affidarlo agli agenti di Polizia di Frontiera del suo Paese.

Le attività dei carabinieri

Sempre nella giornata di ieri, anche i carabinieri della compagnia di Salerno hanno arrestato un uomo di nazionalità gambiana per rapina e violenza. Dopo aver rubata una borsa aveva posto in essere atti violenti e minacciosi nei confronti di una coppia. Nella fuga ha dato anche un pugno ai militari intervenuti.

Sempre i carabinieri hanno arrestato un senegalese trovato in possesso di hashish; per lui pure l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.