Agropoli: il 20 marzo le primarie

Agropoli al voto, non per eleggere il nuovo sindaco, ma per individuare il candidato primo cittadino del centro sinistra. Si voterà il prossimo 20 marzo, tra due settimane. In campo il sindaco uscente Adamo Coppola, Elvira Serra ed Emidio Cianciola.

Quest’ultimo non ha mai risparmiato accuse al sindaco in carica Coppola, ma anche al suo predecessore Franco Alfieri, lamentando proprio l’eccessivo condizionamento da parte di quest’ultimo sulle scelte di Coppola.

Cianciola, eccellenza nel campo medico, è passato da uomo che combatte il “sistema” a uomo che prova di inserirsi nel sistema politico locale, cercando alleanze anche con chi in passato aveva criticato aspramente. Ha perso, dunque, il suo ruolo di uomo nuovo che vuole cambiare il modo di fare politica in città e di fatto popolarità.

Elvira Serra, dal suo canto, sembra non apprezzare la figura politica di Cianciola come possibile candidato sindaco, ha rancori con Coppola che prima l’aveva nominata vicesindaco e poi le aveva ritirato l’incarico e forte del suo risultato elettorale alle regionali è convinta di poter rappresentare un’ottima alternativa ai due.

Coppola, dal suo canto, alle primarie non ci sarebbe mai dovuto arrivare essendo il sindaco uscente e come tale legittimato alla ricandidatura. In questi anni è stato frenato ad una situazione economica non idilliaca dell’Ente e dal covid. Ciò ha limitato l’attività amministrativa e minato la sua popolarità. Al contempo, però, la scelta di accettare le primarie lo rafforza e soprattutto ha riunito l’intero gruppo di maggioranza intorno a lui, ritrovando l’entusiasmo perduto nel corso degli anni. I cittadini stanno apprezzando queste dinamiche ma soprattutto si mostrano critici verso il trattamento che alcuni suoi alleati gli hanno riservato. Sono stati proprio loro i suoi principali detrattori in questi anni.

Il 20 marzo saranno i cittadini a decidere chi sarà il candidato sindaco del centro sinistra: se dare una possibilità al passato che torna con una maschera nuova, se dare una possibilità a chi ha sempre fatto politica senza mai arrivare a rivestire la carica cittadina più importante o dare una nuova possibilità ad un Coppola che in questo quinquennio ha avuto molte attenuanti nella sua opera amministrativa ma che comunque rappresenta la continuità di un modo di fare politica che ha trasformato la città.

Domani un nuovo confronto tra le parti in causa confermerà date e modalità del voto.