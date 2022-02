Gelbison-Giarre: i vallesi non sbagliano, successo rossoblù al “Morra”

Si è tornati in campo nel pomeriggio di oggi per il ventunesimo turno del gruppo I di Serie D, il secondo del girone di ritorno. La Gelbison era di scena in casa contro il Giarre allo stadio “Morra”: i rossoblù cercavano i tre punti dopo il successo rimediato nell’ultima uscita contro il Castrovillari. La gara dei cilentani, diretta da Matteo Frosi di Treviglio, termina 3-0 con la squadra di Gianluca Esposito che sale a quota 43 punti al primo posto della classifica.

Gelbison – Giarre: il primo tempo

La gara parte con due squadre pronte a giocare a viso aperto. Al 6′ su un corner dalla sinistra D’Agostino ci mette i guantoni per allontanare un traversone pericoloso. La risposta vallese arriva al 10′ con Ortolini che pesca in area Chinnici bloccato però dai pugni di Giannini, provvidenziale nell’intervento. Dopo quattro giri di lancette si vede Sparacello che da poco più di 20 metri calcia però alto. Il Giarre si rivede al 19′ con una punizione di Baglione che impegna D’Agostino, costretto a deviare in corner con l’aiuto della retroguardia rossoblù. Il match propone una nuova occasione da rete al 32′: con il mancino Uliano dal vertice dell’area pennella una palla all’incrocio dove un balzo di Giannini evita guai peggiori per i siciliani.

Sono le prove generali del gol che arriva al 34′ con una bellissima azione che Uliano chiude con l’assist ad Ortolini che da pochi passi spara oltre le spalle del portiere avversario. Al 37′ il Giarre non va lontanissimo dal pari, sempre su piazzato di Baglione, con il colpo di testa di Giuffida bloccato da D’Agostino. Dopo poco più di 60 secondi da un angolo vallese la palla ballonzola in area dove nessuno degli avanti cilentani è lesto per la girata vincente.

La ripresa

Nel secondo tempo la prima vera occasione arriva al ‘9 per gli ospiti ma il diagonale di Arcidiacono si perde sul fondo. Al quarto d’ora arriva però il raddoppio della Gelbison: Graziani dal settore destro mette una palla in mezzo dove piomba Faella che firma cosi il 2-0. I siciliani tornano in avanti al 21′ quando dopo un azione prolungata non trovano la zampata utile nel cuore dell’area prima dell’intervento della retroguardia rossoblù. Sul fronte opposto Giannini, nel giro di 30 secondi, al 25’ Giannini deve fare gli straordinari chiudendo prima su Faella poi su Graziani.

I cilentani non sbagliano mira al 27′ quando da un cross di D’Angelo la testa di Ortolini spinge la palla oltre la linea di porta per il 3-0 che chiude la sfida. A 10 dalla fine Oggiano manca per un soffio il poker cogliendo la traversa dopo un azione manovrata. Nelle battute conclusive, al 40′, Baglioni batte una punizione dal limite ma D’Agostino si accartoccia bloccando la sfera. La sfida dopo 4 di recupero termina cosi per 3-0.

Il tabellino

Gelbison-Giarre 3-0

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Gonzalez; Graziani; Uliano (26′ st Oggiano); Conti; Chinnici; Fornito (14′ st Ambro); Marchetti; D’Angelo (30′ st Barbetta); Sparacello (14′ st Faella); Ortolini (32′ st Corado).

A disp.: Petriccione; Onda; Ferrara; La Gamba. All. Esposito.

GIARRE (4-3-1-2): Giannini; La Rosa (40 ‘st Anastasio); Zappalá; Arcidiacono (22′ st Cocimano); Sessa; Pertosa; Musso (43′ st Dembele.); Limonelli; Baglione; Giuffrida (13’ st Cannavò); Agudiak.

A disp.: Faraone; Miceli; Carrozzino; Brunetti; Aquino. All. Cacciola.

ARBITRO: Frosi di Treviglio (Claps-Martinelli).

MARCATORI: 34′ pt, 27′ st Ortolini, 15′ st Faella.

Ammoniti: Fornito, Giuffrida Recupero: 0’pt-4′ st