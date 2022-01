Agropoli: varchi attivi senza preavviso, ma dal Comune smentiscono

AGROPOLI. Scoppia la polemica sulla Ztl in via Flavio Gioia. Alla vigilia della Befana, infatti, il display luminoso che segnala il varco elettronico risultava attivo. Ciò ha fatto infuriare qualche commerciante della zona, considerate anche le imminenti festività in cui aumenta lo shopping in una zona che per comodità molte persone raggiungono in auto.

Rabbia e indignazione sui social per quanto accaduto, considerato anche che molti in passato, avendo commesso delle infrazioni, stanno ricevendo in questi giorni le richieste di pagamento.

In serata è arrivato il chiarimento dell’ente attraverso una nota: “In merito alle segnalazioni circa la presunta ed improvvisa riattivazione dei varchi elettronici in via Flavio Gioia e via Pisacane, si precisa che gli stessi risultano al momento inattivi.

L’erronea indicazione sul display è dovuta unicamente ad un errore dei server, già segnalato al personale di Polizia Minicipale e in via di risoluzione.

“Eventuali aggiornamenti relativi alla riattivazione dei varchi elettronici nelle Ztl verranno tempestivamente comunicati”, prosegue la nota.

Caso chiuso, quindi, nessuna riattivazione dei varchi elettronici senza preavviso. Se ne riparlerà, con ogni probabilità, alla vigilia dell’estate.