Agropoli, investito da un’auto: morto anziano

Incidente stradale nel pomeriggio di ieri ad Agropoli. Un uomo, 80 anni, residente in località Fuonti, è stato investito intorno alle 16.30 da un’auto di passaggio. L’anziano stava attraversando la strada; l’automobilista potrebbe averlo visto in ritardo e non sarebbe riuscito ad evitarlo.

Anziano investito: i soccorsi

Nel cadere l’80enne ha sbattuto violentemente il capo con l’asfalto. Immediati i soccorsi: sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Agropoli per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il malcapitato è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Qui i sanitari hanno subito constatato la gravità delle ferite riportate dalla vittima del sinistro. Nonostante le cure l’uomo è deceduto nel corso della notte.