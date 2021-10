Ecco tutti i Sindaci eletti nel Cilento e Vallo di Diano

Bassa affluenza alle urne. Cilento, Vallo di Diano e Alburni confermano la tendenza regionale e nazionale. Si votava in 26 comuni del comprensorio.

Roccadaspide, Vallo della Lucania e Castellabate i centri più grandi chiamati al voto. I primi sindaci sono stati eletti già a spoglio in corso nei comuni dove c’era una sola lista in campo.

In questo caso era necessario raggiungere il quorum sull’affluenza, fissato al 40%. Ad Ogliastro Cilento il nuovo sindaco è Paolo Astone, a Corleto Monforte eletto primo cittadino Filippo Ferraro, a Ceraso c’è Aniello Crocamo. A Moio della Civitella riconferma per Enrico Gnarra e a Teggiano per Michele Di Candia.

Clicca sul nome del Comune per leggere l’articolo. (In aggiornamento)

Altavilla Silentina : Enzo Giardullo in vantaggio su Francesco Cembalo

Cannalonga: Carmine Laurito verso la riconferma

Castel San Lorenzo: Giuseppe Scorza in vantaggio su Gerardo D’Amato

Castellabate: Testa a testa tra Marco Rizzo e Domenico Di Luccia. Indietro il Sindaco Maiuri

Ceraso (Aniello Crocamo)

Controne: Ettore Poti verso la riconferma

Corleto Monforte (Filippo Ferraro)

Moio della Civitella (Enrico Gnarra)

Monte San Giacomo: Raffaele Accetta su Angela Dalto

Monteforte Cilento: Avanti Bernardo Mottola

Montesano sulla Marcellana: Giuseppe Rinaldi verso la riconferma

Ogliastro Cilento (Paolo Astone)

Orria: Testa a testa tra Mauro Inverso e Agostino Astore

Padula: Michele Cimino avanti su Dario Mario Tepedino

Perdifumo: Vincenzo Paolillo in leggero vantaggio su Rosario Malandrino

Pollica: Stefano Pisani verso la riconferma

Roccadaspide: Gabriele Iuliano verso la riconferma

San Mauro La Bruca: (Nazario Ricco)

Santa Marina: Giovanni Fortunato verso la riconferma

Serramezzana: (Augusto Materazzi)

Sessa Cilento: (Gerardo Botti)

Teggiano (Michele Di Candia)

Tortorella: (Nicola Tancredi)

Trentinara: Rosario Carione verso la riconferma

Vallo della Lucania: Antonio Sansone in vantaggio su Marcello Ametrano

Vibonati: Manuel Borrelli avanti sugli avversari

L’affluenza