Michela Cimino è il nuovo Sindaco di Padula

È Michela Cimino Sindaco di Padula. Già vicesindaco nella scorsa Amministrazione Imparato, ha deciso di candidarsi alla carica da sola e concorrere per la conquista del titolo.

La sua lista “Per Padula – Vota chi ti ascolta” ha battuto, con un grande margine di vantaggio fin dall’inizio dello scrutinio, la lista numero 1 “Padula Visione Comune” capeggiata da Dario Mario Tepedino e nella quale si era candidato anche il primo cittadino uscente Imparato.

In festa per la lista Cimino e per i sostenitori che hanno esultato davanti i seggi.