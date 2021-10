Testa a testa tra il sindaco uscente Gabriele Iuliano, con la lista “Insieme con Roccadaspide” e il suo antagonista Marco Galardo, a capo della lista “Direzione Futura”.

Il centro cilentano sceglie quindi la continuità.

Iuliano è sempre in testa. I più votati insieme con Auricchio sono stati i candidati Daniela Comunale, Vito Brenca e Paola Gorrasi. Iuliano ha vinto con circa 600 voti di scarto. E’ già in corso un corteo per festeggiare la vittoria di Gabriele Iuliano