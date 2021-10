Gerardo Botti nuovo sindaco di Sessa Cilento

E’ Gerardo Botti (Viviamo il Comune) il nuovo sindaco di Sessa Cilento. Il comune cilentano sceglie la discontinuità. Botti, direttore scientifico dell’istituto Pascale di Napoli, è originario proprio di Sessa Cilento, comune di cui era già stato primo cittadino anche il padre.

Nulla da fare per Gerardo Chirico che si proponeva agli elettori con la lista “Uniti per Cambiare”. Il Sindaco uscente ottiene 424 preferenze contro le 481 di Botti.

La campagna elettorale era stata particolarmente accesa nel centro alle falde del Monte Stella: l’ultima polemica alla vigilia del voto per 3 cittadini in quarantena a cui non era stato possibile esercitare il diritto di voto.