Castel San Lorenzo, Giuseppe Scorza ancora Sindaco

Dall’inizio dello spoglio, la lista di Giuseppe Scorza si è mantenuta in costante vantaggio sulla compagine sfidante, capeggiata da Gerardo D’Amato.

Scorza era stato eletto cinque anni fa, dopo aver sfidato l’allora sindaco uscente Gennaro Capo, candidato anche in questa tornata elettorale al fianco di D’Amato. I cittadini lo hanno premiato, regalandogli la vittoria con circa 400 voti di scarto.

Queste le parole a caldo del nuovo Sindaco:

“Una grande emozione, una vittoria che premia il lavoro di cinque anni. Un progetto che abbiamo proposto ai nostri compaesani e che ha trovato il gradimento della comunità castellese. Possiamo proseguire l’azione che stiamo portando avanti sul territorio con i progetti già lanciati per il futuro. Un grande conforto, un sentimento che ci arriva e che approva quello che fino a questo momento abbiamo fatto e che vogliamo ancora realizzare per Castel San Lorenzo.

Abbiamo progetti avviati nel corso di questi giorni, altri sono in programma a livello regionale e statale. Abbiamo un parco progetto di grande valore che è sottoposto ai momenti finali di approvazione e sul quale da domattina torneremo a lavorare per portarli a casa quanto prima. C’è tanto da fare, ma abbiamo le idee chiare per il futuro e attendiamo il confronto anche con le altre forze politiche“.– conclude Scorza