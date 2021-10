Marco Rizzo nuovo Sindaco di Castellabate

E’ stata una campagna elettorale avvincente quella di Castellabate e così anche lo spoglio: due dei tre contendenti, Marco Rizzo e Domenico Di Luccia, sono rimasti in perfetto equilibrio per tutta la durata dello spoglio.

A seconda dei seggi scrutinati uno sembrava prevalere sull’altro, salvo poi raggiungerlo e superarlo nuovamente. Alla fine l’ha spuntata Marco Rizzo che ha portato avanti una campagna elettorale che lo ha visto recuperare consensi giorno dopo giorno.

Domenico Di Luccia, invece, nonostante sia partito in aticipo, dal punto di vista mediatico ha portato avanti una campagna elettorale discutibile.

Critiche, inoltre, sono state avanzate per la scelta di aggregare alla sua compagine ex esponenti della minoranza, fino a pochi mesi fa vicini proprio a Rizzo come i consiglieri uscenti Di Biasi e Lo Schiavo.

Flop invece del sindaco facente funzioni uscente Luisa Maiuri, mai in corsa.

Rizzo (con la lista Castellabate Rinasce) ha ottenuto 2194 voti pari al 37,61% delle preferenze; Di Luccia (lista Castellabate al centro) si è fermato a 2119 (36,32%); Maiuri (Castellabate nel core) 1521 (26,07%).