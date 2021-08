Castellabate, crolla masso: ferita una donna

CASTELLABATE. Crolla masso, donna ferita. E’ accaduto in zona Lago di Santa Maria di Castellabate dove nel pomeriggio di ieri una donna che aveva un bambino in braccio ha rischiato di essere colpita dal macigno che ha danneggiato anche una vettura. Per fortuna la malcapitata è stata soltanto sfiorata e ciò gli ha permesso di evitare gravi complicanze.

Crolla masso: i soccorsi

Le sue urla hanno allertato alcuni presenti che hanno fatto intervenire i soccorsi. La donna è stata trasferita in codice giallo presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Tanto lo spavento per quanto accaduto. Viste le dimensioni del masso e la presenza di un bambino si è rischiata la tragedia.

La dinamica

A quanto pare la grossa pietra, cadendo, ha colpito la vettura e poi è caduta a terra sfiorando la donna, colpita da alcune schegge che le hanno provocato le ferite. Il tutto in un’area sosta.

Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine, mentre le autorità comunali stanno verificando eventuali situazioni di pericolo.